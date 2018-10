Peter Vandenbempt wordt moedeloos van crisis in het Belgische voetbal: “Die speeldag volgend weekend hoeft voor mij nu even niet”

Peter Vandenbempt, de vaste voetbalcommentator van Sporza Radio, maakt tweewekelijks een tussenstand van het voetbalseizoen op. Vandaag kon hij niet anders dan stilstaan bij het losgebarsten schandaal in het Belgische voetbal. En die bom is hard aangekomen: “Voor mij hoeft die speeldag volgend weekend nu even niet. De liefhebber in mij heeft even nodig om te bekomen.”