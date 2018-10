Voorakkoord in Hasselt op de helling?

Waar iedereen er lange tijd van uitging dat CD&V, sp.a en Open Vld zondag in Hasselt een nieuwe meerderheid op de been zouden brengen – tenminste als de kiezer dit mathematisch toelaat - lijkt het voorakkoord hierover plots op de helling te staan. Daardoor lijkt de installatie van een Zweedse coalitie (N-VA, CD&V en Open Vld) plots ook in Hasselt tot de mogelijkheden te behoren. De voorwaarde is wel dat Steven Vandeput (N-VA) zondag minstens 15 van de 41 zetels haalt en dus incontournable wordt. Vrijdagnamiddag hebben christendemocraten, socialisten en liberalen in Hasselt een verzoeningsvergadering gepland.