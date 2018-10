Dit waren de gekste excuses om niet te moeten bijzitten: “En mijn slangen dan?”

Bij verkiezingen is het altijd een huzarenstukje om de stembureaus te bemannen, en dat is deze keer niet anders geweest. Vrederechters zijn de jongste weken om de oren geslagen met doktersattesten, vliegtuigtickets of handgeschreven briefjes met de meest uiteenlopende uitvluchten. Een overzicht van de gekste excuses.