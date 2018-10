Het mysterieuze gebaar van Gareth Bale: waarom kijkt Real-ster vlak voor match naar zijn wijsvinger?

Zijn wijsvinger. Meer heeft Gareth Bale niet nodig om de Spaanse voetbalsupporters een mysterie te bezorgen. Wie de Welshman voor een match in het oog houdt, valt op dat hij tijdens de opwarming of voor een invalbeurt telkens enkele tellen naar zijn opgestoken wijsvinger staart, terwijl hij zijn hoofd van links naar rechts beweegt. Maar waarom doet hij die rare actie?

Volgens een theorie zou de beweging van Bale een opwarmingsoefening zijn om de oogreflexen te testen. Ook cricketspelers zouden hetzelfde doen om hun oogspier klaar te maken voor de strijd. Ook golfers zouden de oefening doen om hun dieptezicht te optimaliseren.

Can anyone explain why Bale does this? Seriously? pic.twitter.com/FqQZGZYRLg