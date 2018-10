Matchfixing in de Champions League? Frans gerecht voert onderzoek naar wedstrijd van PSG

Het Franse gerecht voert een onderzoek naar mogelijke matchfixing bij de Champions League-wedstrijd van vorige week woensdag tussen Paris Saint-Germain en het Servische Rode Ster Belgrado. Dat meldt het Franse L’Equipe. De wedstrijd eindigde op 6-1.

De Europese voetbalfederatie UEFA was enkele dagen voor de wedstrijd getipt dat een bestuurslid van Rode Ster van plan was om enkele miljoenen euro’s in te zetten op een nederlaag van zijn team met vijf doelpunten verschil. De UEFA bracht daarop het Franse parket op de hoogte. De bron die de informatie naar de UEFA lekt, wordt als "betrouwbaar" aangezien, aldus L'Equipe.

Het zou gaan om een bedrag van bijna vijf miljoen euro. L'Equipe meldt dat ook de trainer van Rode Ster Vladan Milojevic gevraagd werd om bepaalde instructies uit te voeren. Ook spelers zouden daarbij benaderd zijn.