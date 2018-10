Juncker waarschuwt Italië: “Land houdt zijn woord niet”

Italië breekt zijn woord met zijn plannen om het begrotingstekort te laten oplopen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vrijdag gezegd in een interview met de Franse krant Le Monde.

Ondanks een schuldenberg van 131 procent van het bruto binnenlands product wil de Italiaanse regering het begrotingstekort volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent. “Italië houdt zijn woord niet. De vorige regering beloofde een tekort van 0,8 procent in 2019, maar de huidige laat het stijgen tot 2,4 procent”, klaagt Juncker.

Volgens de Commissievoorzitter staat het de regering van de radicaal rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging vrij om een basisinkomen te voorzien of de belastingen te verhogen. “Maar ze moeten nog steeds de regels respecteren, om de Europese solidariteit niet in gevaar te brengen”, waarschuwt hij.

Net als alle andere eurolanden moet Italië maandag zijn ontwerpbegroting inleveren bij de Commissie. Indien de Commissie een bijzonder ernstige inbreuk op de Europese begrotingsafspraken aantreft, kan ze, na overleg met Rome, binnen twee weken een negatief advies uitbrengen en de Italiaanse regering verzoeken om een nieuw ontwerp in te dienen. Daarvoor heeft de regering dan drie weken tijd.

Juncker loopt niet vooruit op de beslissing. Hij ontkende in Le Monde wel dat Italië harder wordt aangepakt dan Frankrijk. Frankrijk sleepte jarenlang een tekort mee dat hoger lag dan de toegelaten 3 procent van het bbp en is daarvoor nooit bestraft. “Sinds ik aan het hoofd van de Commissie sta, heeft Frankrijk nooit iets gedaan om zijn tekort te verhogen”, verdedigde hij zich. Frankrijk heeft “steeds zijn woord gehouden, zelfs al was dat niet makkelijk”, aldus Juncker, die erop wijst dat de Italiaanse staatsschuld ook veel hoger ligt.