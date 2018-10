Geflitst aan 204 km/u. of vier keer zo snel als toegelaten

Brussel - Een Mercedes is geflitst terwijl hij 204 km/u. reed over de Brusselse Louisalaan richting Ter Kamerenbos. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De chauffeur verschijnt binnenkort voor de politierechter.

Overdag is de Louisalaan een zeer drukke winkelstraat. Met veel rondepunten, wegversmallingen en verkeerslichten. ’s Avonds en vooral ’s nachts wordt er vaak veel te snel gereden en gebeuren er geregeld zware ongevallen. Daarom wordt er frequent gecontroleerd en staan er ook enkele vaste camera’s.

Die liet deze zomer een nieuw record noteren, zo maakte de Brusselse verkeerspolitie nu bekend. “Een Mercedes werd er geflitst aan 204 km per uur. Dat is zo maar eventjes vier keer zo hard als toegelaten. Het voertuig reed in de richting van het Ter Kamerenbos.”

De bestuurder zal zich nog deze herfst voor de politierechter moeten verantwoorden. Hij riskeert naast een zware boete ook een rijverbod en zal wellicht ook zijn praktische en theoretische rijproeven opnieuw moeten afleggen wil hij zijn rijbewijs terugkrijgen.