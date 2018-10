Marco van Basten stapt op bij FIFA: “Introductie van VAR op WK was een mijlpaal”

De Nederlander Marco van Basten legt zijn functie bij ‘s werelds overkoepelende voetbalorganisatie FIFA neer. De voormalige international en oud-bondscoach van Oranje was twee jaar hoofd technische ontwikkeling bij de organisatie. Hij bemoeide zich onder meer nadrukkelijk met de invoering van video-arbitrage op de internationale velden en met nieuwe speltechnische ontwikkelingen.

De 53-jarige Van Basten stapt eind oktober op. Hij heeft aangegeven meer tijd in Nederland met zijn familie te willen doorbrengen. Van Basten gaat later nog wel met de FIFA praten over een eventuele nieuwe rol.

Van Basten kijkt met tevredenheid terug. “Het was een mooie en leerzame periode voor mij”, aldus de oud-spits, die in 1988 met het Nederlands elftal Europees kampioen werd. “Ik heb het voetbal kunnen beïnvloeden op een geheel andere manier dan ik gewend was. Het WK in Rusland de afgelopen zomer met de introductie van de VAR op dit toernooi was een mijlpaal.”

Namens de FIFA noemde Zvonimir Boban de invloed van Van Basten groot. “Dankzij hem zijn we in staat geweest belangrijke nieuwe ontwikkelingen door te voeren.”

Voordat hij bij de FIFA aan de slag ging was Van Basten coach van Ajax, Heerenveen, AZ en het Nederlandse elftal. Als speler kwam hij uit voor Ajax en AC Milaan. “San Marco” won met Milan twee keer de Europa Cup 1. Hij werd drie keer uitgeroepen tot de beste van Europa en twee keer tot de beste van de wereld.

Foto: REPORTERS

Foto: Hollandse Hoogte / Hans Heus

Foto: Hollandse Hoogte / Hans Heus