Man veroordeeld tot 40 maanden cel voor misbruik van vijftienjarige dochter

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 42-jarige man uit West-Limburg tot veertig maanden effectieve celstraf veroordeeld voor het seksueel misbruik van zijn minderjarige dochter van vijftien. De man had haar verdoofd en nadien misbruikt. Naast de celstraf is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

In mei 2017 had het slachtoffer al haar moed bijeengeraapt om haar verhaal aan haar tante te vertellen. Ook de vader werd met het verhaal geconfronteerd. Op dat ogenblik werd beslist geen klacht in te dienen. Een begeleider van bijzondere jeugdzorg had toch de kat de bel aangebonden, omdat die merkte dat er iets met het meisje scheelde. Via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werd het aan de politie gemeld. Uit de verklaringen van het slachtoffer bleek dat de vader in december 2016 op een weekendavond zijn boekje te buiten was gegaan. Het meisje had de indruk dat haar vader onder invloed van drugs was.

Hij zat langs haar in de zetel en gaf haar een blikje Redbull te drinken, waarna ze zich slapjes voelde. Vanaf dat moment vergreep de vader zich aan haar. De vader vertrouwde erop dat de dochter tegen niemand iets zou vertellen. De man wees haar op een eerder voorval en vroeg haar rekening te houden met de consequenties van een eventuele politietussenkomst. Bij dat vroegere feit had hij xtc in haar drank gedaan. Hij pleegde de verkrachting dus terwijl er bij de Hasseltse rechtbank nog een procedure hangende was met betrekking tot aanranding van zijn dochter. Volgens de beklaagde ging het om een wraakactie van zijn dochter, maar de rechtbank hechtte geloof aan de gedetailleerde verklaringen van het meisje.

De rechtbank hield voor de strafmaat rekening met het vroegere misbruik en met het feit dat hij misbruik had gemaakt van zijn gezagspositie als vader. Voor het slachtoffer is een deskundig onderzoek bevolen alvorens het exacte schadebedrag te becijferen.