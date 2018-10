Hardleerse dader krijgt 40 maanden cel voor plegen van inbraken met zus

Gingelom / Herk-de-Stad / Lanaken / Batsheers / Borgloon / Heers - Een 39-jarige man uit Luik is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot 40 maanden cel voor zes woninginbraken en een inbraakpoging. Zijn 32-jarige zus kreeg voor haar aandeel in de feiten een werkstraf van tachtig uur, of een vervangende celstraf van tien maanden. De man werd op 10 december 2015 in Gingelom opgepakt samen met zijn zus, die hem vervoerde. De broer kon geen uitstel meer krijgen; hij was in 1998 begonnen het vullen van zijn strafregister.

“Hij heeft van inbraken plegen zijn job gemaakt”, zo zei de openbare aanklager. De man, die auto’s opkocht en verkocht, liet zich door zijn zus naar bijvoorbeeld garages vervoeren. “Maar ik wist niet dat hij inbraken ging plegen. Het is voor mij ook een nachtmerrie”, snikte de zus in de rechtbank.

Medio 2014 tot einde 2015 werden de inbraken gepleegd in Herk-De-Stad, Lanaken, Gingelom en Heers. In Borgloon had een camera de beklaagde vastgelegd. “Hij belde aan bij huizen. Als er niemand opendeed, drong hij langs achter het huis met een schroevendraaier binnen. Hij maakte hoofdzakelijk juwelen buit. Als er iemand aan de deur verscheen, verzon hij een smoes. Een van de gedupeerden kon zelfs een foto van hem nemen. Er was ook een bloedspoor achtergelaten, zodat er een DNA-match was. Nu zit de man opnieuw in hechtenis voor gelijkaardige feiten”, aldus de openbare aanklager.

Volgens de rechtbank is de beklaagde bijzonder hardleers. Twee gsm’s, een schroevendraaier en plastic handschoenen zijn verbeurdverklaard. Aan vijf burgerlijke partijen moet de man 25.705 euro schadevergoeding betalen.