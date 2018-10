Kortrijkse scholen vragen ouders kinderen niet alleen naar school te laten gaan na klachten over kinderlokker

Kortrijk - Drie kinderen zijn donderdag in Kortrijk benaderd door een onbekende man in een witte bestelwagen met geblindeerde ruiten. De directie van de katholieke basisscholen vragen ouders nu in een brief dat ze hun kinderen voorlopig best vergezellen op weg van en naar school.

Deze brief kregen de kinderen mee Foto: rr

De drie kinderen uit de lagere school vertelden los van elkaar ongeveer hetzelfde verhaal. Ze werden benaderd door een man in een witte bestelwagen met geblindeerde ramen. Als er andere mensen in de buurt kwamen, vertrok hij snel.

In een brief aan de ouders vragen de directies van de katholieke scholen in Kortrijk de ouders alert te zijn. Ze willen geen paniek zaaien, klinkt het, maar vinden het toch raadzaam dat ouders kun kinderen voorlopig vergezellen op weg van en naar school.

De Kortrijkse politie zegt op de hoogte te zijn en houdt de buurt in de gaten. Zeker voor en na schol. Ze vragen ook dat wie iets verdacht ziet, onmiddellijk contact opneemt.

In augustus maakte de politiezone Gavers ook al melding van een kinderlokker in een bestelwagen. In Waregem stopte toen een witte bestelwagen met een man en een vrouw in aan speelpleintjes. De verdachten probeerden kinderen te overtuigen om in te stappen. De onbekende zijn nooit gevonden.

Ook in Grimbergen en Nieuwenrode, in Vlaams-Brabant, waren er in de eerste weken van het schooljaar klachten over een verdachte witte bestelwagen die kinderen of jonge meisjes achtervolgde.