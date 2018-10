POLL. Hoe kijkt u na het losgebarsten schandaal naar het Belgische voetbal? Wie vertrouwt u nog en wie zeker niet?

De bom die het gerecht onder de voetbalwereld gelegd heeft, zorgt voor absolute chaos. De imagoschade van het Belgische voetbal in het algemeen is enorm, zowel in binnen- en buitenland. Maar hoe kijkt u er nu naar? Wie vertrouwt u nog en hoe is jouw mening over voetballers, trainers, clubbesturen en makelaars beïnvloed door de recente onthullingen? En denkt u dat onze competitie de afgelopen jaren altijd eerlijk verlopen is?

