Marc Coucke wil van het schandaal nog iets positiefs maken: “Als land nu het voorbeeld geven”

Marc Coucke, de voorzitter van de Pro League, wil paal en perk stellen aan de wantoestanden die de voorbije dagen aan het licht kwamen in het Belgische voetbal. Dat vertelde hij in ‘De afspraak op vrijdag’, dat later vanavond wordt uitgezonden. Uit een fragment dat door de VRT nu al werd vrijgegeven blijkt dat Coucke als eeuwige optimist van het hele schandaal ook nog iets positiefs wil maken: “Misschien kunnen we als land nu het voorbeeld geven.”

Marc Coucke beseft dat de praktijken van spelersmakelaars die nu aan de oppervlakte zijn gekomen het Belgische voetbal in een kwaad daglicht stellen. Als voorzitter van de Pro League wil hij dan ook paal en perk stellen aan de wantoestanden in het Belgische voetbal.

“Als je als supporter hoort dat het allemaal niet eerlijk verloopt, is dat een ramp. Nu gaan we met België echter het voorbeeld geven. Ik heb de voorbije dagen enorm veel contact gehad met de Europese voetbalinstanties: zij volgen het heel nauw en gaan ons daar ten volle in steunen. En misschien kunnen we zelfs het voorbeeld geven en kunnen we van een ramp een voorbeeld maken. En niemand moet dan nog zeggen dat ze niet wisten wat er aan de hand was.”

De kwestie van wedstrijdvervalsing is voor Coucke nog veel erger: “Daar bestaat geen discussie over: dat mag nooit, nergens, in geen enkel land... Dat is het ergste wat in het voetbal kan gebeuren”, beseft de Anderlecht-voorzitter.

“De afspraak op vrijdag” begint om 20u40 op Canvas.