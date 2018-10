Krijgen we een groene of een gele golf? Is er sprake van een Somers-effect? Sneuvelt het cordon? En wie wint de slag om Antwerpen? Dit staat er zondag op het spel

Zondag is het zover. Dan is het aan de kiezer om de kaarten te schudden waarmee de politieke partijen zes jaar lang moeten spelen. De spanning bij de partijvoorzitters, de lokale kandidaten en hun sympathisanten bereikt ondertussen een hoogtepunt. Want er staat heel wat op het spel. Welke partij krijgt de wind in de zeilen en welke incasseert klappen? Daarnaast liggen ook persoonlijke carrières in de weegschaal. Van plattelandsburgemeesters tot topministers. Een overzicht.