Vier leerlingen van het Atheneum Pegasus Oostende kregen vrijdag het ereteken van moed en zelfopoffering nadat ze vorige week een man redden in Frankrijk. “We deden onze plicht”, zeggen ze in koor.

“We waren op projectweek in Normandië en keerden na een etentje in Bayeux terug naar de bus. We wandelden in een lange groep over een brug toen iemand riep dat er iemand in het water lag” ...