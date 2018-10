KV Mechelen stelt fans (voorlopig) gerust: “Onze toekomst is verzekerd”

KV Mechelen heeft vrijdag op zijn site gemeld dat het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, waarin Malinwa een van de spilfiguren is, voorlopig geen invloed heeft op de toekomst van de club. “De werking van de club, A-kern, vrouwen, G-team tot de hele jeugdacademie en alle grote projecten die in de steigers staan zoals de stadionverbouwing, blijven gegarandeerd. Ook alle wedstrijden gaan gewoon door”, klinkt het.

“Eerst en vooral hebben we nogmaals bevestigd gekregen dat KVM niet is betrokken bij of op de hoogte is van illegale praktijken”, verklaart voorzitter Johan Timmermans op de clubwebsite. “We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek. De uitmatch tegen Tubeke werd net zoals de andere wedstrijden in 1B door de Pro League uitgesteld naar begin november. Onze volgende matchen staan we weer aan de aftrap. Zo loopt de ticketverkoop voor de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk op 21 oktober door.”

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx laat weten dat ook operationeel alles kan blijven draaien. “Ook projecten zoals de stadionvernieuwing gaan verder. De club heeft voldoende sterke aandeelhouders en financiële slagkracht om de aangegane projecten en engagementen te voltooien. De toekomst van KV Mechelen is verzekerd.”

De naam van KV Mechelen duikt op in het onderzoek naar matchfixing. In een poging Malinwa vorig seizoen alsnog in eerste klasse te houden, zou spelersmakelaar Dejan Veljkovic samen met vier KV Mechelen-bestuursleden geprobeerd hebben het resultaat van twee duels te beïnvloeden.