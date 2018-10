Facebook bevestigt dat hackers aan de haal gingen met gegevens van 29 miljoen gebruikers

Facebook heeft vrijdag meer details vrijgegeven over de hackeraanval die het vorige maand ontdekte. Daarbij werden de gegevens van 29 miljoen gebruikers gestolen.

Facebook bevestigde eind september al dat hackers de logingegevens van 50 miljoen gebruikers hadden gestolen, in wat het bedrijf zelf “het grootste veiligheidslek in onze geschiedenis” had genoemd, maar wilde toen nog niet bevestigen of er daarbij ook privé-informatie van klanten was gestolen.

Dat nieuws werd vandaag wel bevestigd door het bedrijf: van 15 miljoen gebruikers stolen de hackers naam- en contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen of beide). Van 14 miljoen andere gebruikers werden daarbovenop ook details als geslacht, locatie, taal, relatiestatus, geboortedatum, opleiding, werk en de 10 laatste plaatsen vanwaarop ze inlogden op Facebook gehackt. Bij 1 miljoen accounts werd wel ingebroken maar hadden de hackers geen toegang tot gegevens.

Volgens Facebook was het lek het gevolg van drie fouten in de software. Die zorgden er voor dat de criminelen toegang konden krijgen tot opgeslagen wachtwoorden. Daarmee konden zij accounts van gebruikers overnemen. De hack vond volgens Facebook niet plaats op andere applicaties als Messenger, Instagram of WhatsApp.

“We werken samen met de FBI, die deze aanval onderzoekt. Zij hebben ons gevraagd om niet te speculeren over wie achter deze aanval zat”, aldus Facebook.