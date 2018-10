Zestiger zwaargewond na diefstal en slagen op trein in Brussel Centraal

Brussel - Een 66-jarige man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een vechtpartij op een trein in het Brusselse Centraal Station. De man kwam in de trein oog in oog te staan met de mannen die hem kort voordien beroofd hadden en die dienden hem zware slagen toe. Dat meldt het Brusselse parket.

De zestiger was omstreeks 22.20 uur op het Spanjeplein het slachtoffer geworden van een diefstal door verschillende personen en had daarvan aangifte gedaan bij de Brusselse politie. Een patrouille had samen met de man de omgeving afgezocht maar geen van de verdachten gevonden. Toen de zestiger even later in het Centraal Station op de trein Welkenraedt-Oostende stapte, kwam hij daar oog in oog te staan met de dieven. Die gingen de zestiger meteen te lijf en dienden hem zware slagen toe, waarna ze er vandoor gingen. De politie kwam opnieuw ter plaatse maar de verdachten waren al verdwenen.

Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor diefstal met geweld in bende. “De verdachten worden actief opgespoord”, klinkt het.