Club Brugge schreeuwt opnieuw onschuld uit met specifieke doorlichting: “Geen onregelmatigheden”

Sinds Club Brugge via coach Ivan Leko in het voetbalschandaal belandde, schreeuwt de club haar onschuld uit. Nadat ze gisteren al het vertrouwen in Leko bevestigde, ondernam het nu zelf actie door de transacties tussen de geviseerde makelaarsvennootschappen en Club Brugge te laten doorlichten. “Deze controle bevestigde dat er geen onregelmatigheden in de boekhouding konden worden vastgesteld.”