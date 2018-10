Vermaelen vervangt geblesseerde Vertonghen bij Rode Duivels tegen Zwitserland

Roberto Martinez brengt vrijdagavond in het duel tussen België en Zwitserland op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League de verwachte elf namen aan de aftrap. Dat betekent dat achterin Thomas Vermaelen de vervanger is van de geblesseerde Jan Vertonghen.

Dat is meteen ook de enige wijziging die de bondscoach doorvoert in vergelijking met de met 0-3 gewonnen wedstrijd in IJsland. Thibaut Courtois krijgt voor zich dus een driemansverdediging met daarin naast Vermaelen ook Vincent Kompany en Toby Alderweireld.

Op het middenveld is Youri Tielemans de vervanger van de al langer geblesseerde Kevin De Bruyne, die bij Manchester City intussen aan zijn terugkeer werkt. Naast hem begint Axel Witsel aan zijn 98e interland voor de Duivels, vorige maand ging hij Jan Ceulemans voorbij naar de tweede plaats op de ranglijst aller tijden, enkel Vertonghen doet beter. Thomas Meunier (rechts) en Yannick Carrasco (links) zijn de wingbacks. Voorin spelen man in vorm Eden Hazard en Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

Voor de Rode Duivels is het de eerste thuiswedstrijd sinds de derde plaats op het historische WK in Rusland. Eerder wonnen ze al een oefeninterland tegen Schotland in Glasgow met 0-4 en werd er met 0-3 gewonnen in IJsland in de Nations League-opener. Ook Zwitserland haalde fors uit tegen IJsland (6-0) en dus staat vrijdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion de leidersplaats in de groep op het spel. Dinsdag volgt dan de Derby der Lage Landen tegen Nederland, medio november wordt de groepsfase van de Nations League afgesloten met het tweeluik tegen IJsland (thuis) en Zwitserland (uit). .

