Kylian Mbappé niet voor niets op iconische cover: slechts één legende was zo jong nóg straffer

Frankrijk vermeed donderdagavond een pijnlijke thuisnederlaag. IJsland kwam verrassend 0-2 voor in de oefeninterland, maar Les Bleus sleepten in het slot een gelijkspel uit de brand. Dankzij wie anders dan Kylian Mbappé.

Het gaat dit jaar bijzonder hard voor de nog altijd maar 19-jarige aanvaller. Hij kroonde zich met Paris Saint-Germain tot kampioen, bekerwinnaar, ligabekerwinnaar en supercupwinnaar. Daarnaast won hij natuurlijk het WK met de Franse nationale elf. Mbappé scoorde in de groepsfase tegen Peru, twee keer in de achtste finale tegen Argentinië én in de finale tegen Kroatië.

PSG legde na een huursom van 45 miljoen euro een extra 135 miljoen op tafel deze zomer om de Fransman definitief over te nemen van AS Monaco. Vorig weekend scoorde hij vier keer in dertien minuten in de topper tegen Lyon, waardoor hij dit seizoen al aan tien goals en vier assists zit in amper zeven optredens.

Mbappé is nu al een wereldster en eentje die ver buiten Europa bekend is. Bewijs? De 19-jarige Fransman stond deze week op de cover van het bekende magazine Time. Hij werd de vierde voetballer ooit met die eer na Lionel Messi, Neymar en Mario Balotelli.

Bescheiden ster

Mbappé wordt door het magazine geplaatst onder de noemer van de “leiders van de volgende generatie” en hij wordt onomwonden de “toekomst van het voetbal” genoemd. “Mijn leven staat helemaal op zijn kop”, zegt Mbappé in het interview. “Ik ben gelukkig want ik leef het leven waarvan ik altijd gedroomd heb. En toch denk ik dat ik dingen mis. Ik heb geen dingen meegemaakt die gewone mensen meemaken in hun pubertijd. Zoals uitgaan met vrienden.”

De aanvaller is superpopulair en zijn aanhang groeit alleen maar na zijn wonderjaar 2018. Op Instagram heeft hij bijna 20 miljoen volgers. Dat is de helft meer dan bijvoorbeeld Serena Williams, toch een icoon uit sportwereld. Hij is natuurlijk nog geen Cristiano Ronaldo (143 miljoen volgers), Messi (99 miljoen) en Neymar (103 miljoen), maar zijn ster is rijzende. Dat hij uit de arme Parijse banlieues afkomstig is, helpt zijn status als voorbeeld voor vele jonge en ambitieuze voetballertjes. Een “rags-to-riches fairy tale” noemt Time het. Mbappé verloochend ook zijn roots niet. Zo doneerde hij een half miljoen van zijn WK-verdiensten aan een goed doel.

En Nike, dat zet al maanden in op Mbappé als het nieuwe gezicht van zijn voetbalmerk. Voor het WK werden er nog verschillende grote reclameborden opgetrokken met Mbappé op. Toch blijft Kylian er bijzonder kalm onder. “Ik heb geleerd dat de grootste sterren zeer bescheiden zijn. Je moet altijd helder blijven en respect tonen”, aldus de jongen die 1,5 miljoen per maand verdient.

Beter dan Messi en co

Mbappé was bij PSG eerst de jongeling naast sterspeler Neymar, maar intussen is de Fransman minstens even belangrijk als zijn Braziliaanse teammaat. Neymar stond in 2013 op de cover van Time maar scoren in een WK-finale zat er voor de Braziliaan nog niet in en zijn eerste seizoen bij PSG stond bol van de akkefietjes.

You're welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice - always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd — Pelé (@Pele) 24 september 2018

Neymar ging weg bij Barcelona om uit de schaduw van Messi te geraken, maar in Parijs duikt nu plots de schaduw van Mbappé op. Onderstaande foto van een precies jaloers kijkende Neymar tijdens de wedstrijd tegen Lyon ging dan ook als een vuurtje het internet rond.

That face from Neymar though. pic.twitter.com/Gju7htKCTm — ESPN FC (@ESPNFC) 8 oktober 2018

Maar terug naar Mbappé. Die zit intussen aan 64 competitieve doelpunten voor club en land. Hij wordt pas op 20 december 20 jaar. Daarmee doet hij (een pak) beter dan andere hedendaagse supersterren.

Thierry Henry: 11

Cristiano Ronaldo: 20

Lionel Messi: 27

Wayne Rooney: 43

Sergio Aguëro: 44

Neymar: 48

Michael Owen: 48

Raul Gonzalez Blanco: 59

De enige die beter doet dan Mbappé is de Braziliaanse Ronaldo. Die zat op zijn 20ste al aan 92 doelpunten voor zijn clubs en de Seleçao. Bij Barcelona scoorde hij 47 keer in 49 wedstrijden, vooraleer hij naar Inter trok. Mbappé heeft dus nog dik twee maanden om de mijlpaal van Ronaldo te evenaren. Maar dan moet hij wel nog 28 keer scoren… Onmogelijk? Zeg dat nooit tegen Kylian Mbappé.

