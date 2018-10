Vijf dronken chauffeurs betrapt tijdens stiptheidsacties van de politie

Politiediensten hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep van de vakbonden om vrijdagochtend stiptheids- en controleacties te houden. Ze protesteerden daarmee tegen de vele wijzigingen aan hun statuut, geweld tegen agenten dat onvoldoende wordt bestraft en de vele opdrachten die niet tot hun takenpakket behoren. Vijf chauffeurs werden, ondanks het vroege uur, positief bevonden.

De acties waren voorzien tussen 6.30 u. en 8.30 u. Te midden van de ochtendspits, die op vrijdag gewoonlijk minder druk is dan op andere dagen.

“De acties zijn erg goed opgevolgd. Zowel in de provincie Antwerpen (behalve Antwerpen stad) als in steden als Aalst en Oostende. Maar ook in veel kleinere zones steunden korpschefs de acties en zetten zelfs extra ploegen in. En ook de autowegpolitie deed mee”, zegt Vincent Houssain van politievakbond VSOA.

Dat leverde een aantal opmerkelijke resultaten op. Ondanks het vroege uur van de controles werden in Limburg toch drie en in Vlaams-Brabant twee chauffeurs betrapt omdat ze dronken achter het stuur zaten. Tegen de lamp gelopen door het protest van de politie, kan je zeggen. Want op een doordeweekse werkdag in de ochtendspits wordt er normaal nooit op alcohol gecontroleerd.

Ook werden verschillende chauffeurs betrapt omdat hun voertuig niet verzekerd of niet ingeschreven was. De wagens werden getakeld.

Politievakbonden VSOA Politie en NSPV protesteerden tegen het toenemende geweld tegen agenten. Ze pleiten ook voor dat wie geweld tegen agenten pleegt, de maximale straf krijgt. Er zijn ook klachten over de vele wijzigingen aan het statuut. Tot slot zijn er de opdrachten die volgens de bonden niet tot het kerntakenpakket behoren. Het gaat dan om invallen voor stakende cipiers of het extra werk door de transmigratie.

“We kunnen niet zeggen dat de regering niet naar ons luistert. Er is geregeld overleg. Alleen moeten er nu maar eens knopen worden doorgehakt. Over de actie kunnen we nog zeggen dat het, indien nodig, voor herhaling vatbaar is op deze manier”, zegt Vincent Houssin.