ANALYSE. Waarom De Wever en Vande Lanotte het volgens ons Gemeenterapport wel eens moeilijk kunnen krijgen en het stadsbestuur van Turnhout afstevent op een afstraffing

Als de scores die inwoners hun bestuur geven in het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad een indicatie zijn, dan krijgen de huidige coalities in centrumsteden zoals Oostende en Turnhout het zondag erg moeilijk om hun beleid na de verkiezingen verder te zetten. Maar ook het Antwerpse stadsbestuur van Bart De Wever (N-VA) scoort op verschillende vlakken opvallend slechter dan andere steden. Doen het dan weer goed volgens de eigen inwoners: Roeselare en het Mechelen en Kortrijk van de Open VLD-burgemeesters Bart Somers en Vincent Van Quickenborne.

In het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad delen de inwoners de punten uit. Het is het resultaat van het grootste en langst lopende buurtonderzoek ooit. Voor de zesde keer sinds 2006 bevroegen de redactie van Het Nieuwsblad en onderzoeksbureau iVOX tienduizenden Vlamingen over hun burgemeester, gemeentebestuur en de aanpak van verschillende beleidsthema’s.

Hoe graag woon je in jouw gemeente? Hoe werd de verkeersveiligheid en de overlast aangepakt? Het zijn maar enkele vragen die sinds 2006 om de drie jaar gesteld worden aan de inwoners van alle gemeenten. Uit een analyse van de resultaten blijkt dat de Vlaming over het algemeen behoorlijk tevreden is over zijn gemeentebestuur.

Toch is het beeld over de 308 Vlaamse steden en gemeenten heel divers. Bij verkiezingen is het natuurlijk altijd koffiedik kijken welke factoren de doorslag zullen geven in het stemhokje. Maar met name op het vlak van overlastbestrijding, properheid, veiligheid en mobiliteit zijn er duiderlijke verschillen. Zeker tussen de centrumsteden. En daar zouden net die factoren zondag wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij de afweging of de huidige bestuursploegen en burgemeesters opnieuw het vertrouwen krijgen van de bevolking.

BESTRIJDING VAN KLEINE OVERLAST

Centrumsteden

De aanpak van kleine overlast zoals vandalisme, sluikstorten en wildplassen blijft een pijnpunt in veel steden. Nochtans beschikken de lokale besturen via de GAS-boetes over een uitgebreid instrumentarium om dat soort zaken aan te pakken.

Maar in Turnhout bijvoorbeeld vindt maar liefst 56% van de inwoners dat het huidige bestuur gefaald heeft op dat vlak, terwijl amper 15% vindt dat er goed werk geleverd is. En alhoewel Bart De Wever er een strijdpunt van maakte bij het begin van zijn bestuursperiode, vinden meer dan 4 op 10 Antwerpenaars dat het Antwerpse stadsbestuur die overlastbestrijding verkeerd aangepakt heeft, terwijl maar een kwart hem een goede score geeft. Gelijkaardige slechte cijfers zien we ook in het Oostende van Johan Vande Lanotte (SP.A) en in Genk.

Dat het nochtans ook anders kan, bewijzen de blauwe burgemeesters Bart Somers in Mechelen en Vincent Quickenborne in Kortrijk. Bijna 6 op de 10 Mechelaars geeft Somers een pluim, terwijl maar 21 procent vindt dat hij het verkeerd aanpakt.

Flop 3 Vlaanderen

Zelzate : 61,2 % slecht aangepakt

Beersel : 57,5 % slecht aangepakt

Boom : 56,2 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Vorselaar : 71,1 % goed aangepakt

Wortegem-Petegem : 67,6 % goed aangepakt

Herne : 66,7 % goed aangepakt

BEWAKINGSCAMERA'S OP OPENBARE PLAATSEN

Centrumsteden

Een andere manier om de overlast op lokaal vlak te bestrijden én te voorkomen, is via de plaatsing van bewakingscamera's. De meeste steden - en heel wat gemeenten - hebben daar de afgelopen jaren zwaar op ingezet. En dat loont: de meerderheid van de inwoners in zowat alle 13 Vlaamse centrumsteden looft zijn bestuur voor die aanpak. Alleen in Turnhout is de lokale bevolking verdeeld op dat vlak.

Flop 3 Vlaanderen

Liedekerke : 58,6 % slecht aangepakt

Beersel : 54,6 % slecht aangepakt

Hulshout : 53,9 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Knokke-Heist : 78,7 % goed aangepakt

Erpe-Mere : 75,1 % goed aangepakt

Sint-Martens-Latem : 72,3 % goed aangepakt

PROPERE STRATEN EN PLEINEN

Centrumsteden

Bart De Wever heeft het al herhaaldelijk één van zijn grootste frustraties genoemd, en 41 procent van de Antwerpenaars geeft hem gelijk: het huidige beleid slaagt er niet voldoende in om de straten en pleinen proper te houden. Daar staat tegenover dat bijna 38 procent het stadsbestuur een goede score geeft op dit vlak. Dat het veel erger kan, bewijst wederom Turnhout, waar 56 procent vindt dat het bestuur een verkeerde aanpak hanteert en maar 29 procent de tegenovergestelde mening is toegedaan.

In alle andere centrumsteden krijgt het bestuur over het algemeen een positieve score voor properheid. Dé uitschieter op dit vlak is opnieuw Mechelen, waar maar liefst 77 procent van de inwoners het beleid van burgemeester Somers en zijn ploeg toejuicht.

Flop 3 Vlaanderen

Zelzate : 66,3 % slecht aangepakt

Grimbergen : 59,5 % slecht aangepakt

Jabbeke : 57,0 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

De Haan : 88,6 % goed aangepakt

Lierde : 86,6 % goed aangepakt

Bredene : 84,3 % goed aangepakt

VEILIGHEIDSGEVOEL

Centrumsteden

In de meeste Vlaamse centrumsteden krijgt het bestuur een positieve score voor zijn aanpak van het algemene veiligheidsgevoel. Toch lopen de scores fel uiteen. In Mechelen vindt bijvoorbeeld bijna 7 op 10 inwoners dat de ploeg rond burgemeester Somers de zaken juist heeft aangepakt. Amper 14 procent is het daar helemaal niet mee eens. Gelijkaardige positieve scores zien we ook in Leuven en in iets mindere mate in Kortrijk.

In Antwerpen, Aalst en Sint-Niklaas is de bevolking dan weer veel meer verdeeld. Zo looft 37,9% van de Antwerpenaars de aanpak van het stadsbestuur en Bart De Wever, terwijl 33,1% een slechte score geeft.

Als het veiligheidsgevoel een belangrijke parameter is voor de verkiezingen, dan mogen de burgemeesters Johan Vande Lanotte in Oostende en Eric Vos in Turnhout zenuwachtig beginnen schuifelen op hun stoel. Amper 2 op de 10 Turnhoutenaars is positief over de aanpak van Vos, en ook Vande Lanotte kan minder dan 3 op de 10 Oostendenaars overtuigen op dit vlak.

Flop 3 Vlaanderen

Zelzate : 69,3 % slecht aangepakt

Zele : 62,3 % slecht aangepakt

Turnhout : 61,9 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Zomergem : 83,9 % goed aangepakt

Ledegem : 82,8 % goed aangepakt

Mesen : 82,5 % goed aangepakt

ONDERHOUD VAN WEGEN EN VOETPADEN

Centrumsteden

Een van dé grote pijnpunten de laatste zes jaar blijkt het onderhoud van wegen en voetpaden. Ter verdediging van de lokale besturen kan hier aangehaald worden dat dit in vele gevallen ook een bevoegdheid van de Vlaamse overheid is. Maar dat onderscheid maken de meeste bewoners niet, en dat resulteert in overwegend slechte resultaten. Vooral in Turnhout, maar ook in Antwerpen en Gent is de ontevredenheid groot.

Slechts 4 van de 13 centrumsteden kunnen uitpakken met een positieve score. Dat zijn Mechelen, Kortrijk en Roeselare, maar ook Genk, dat opvallend goed scoort op dit vlak in vergelijking met andere steden.

Flop 3 Vlaanderen

Zelzate : 82,4 % slecht aangepakt

Grimbergen : 73,5 % slecht aangepakt

Meise : 71,1 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Drogenbos : 83,4 % goed aangepakt

Zutendaal : 80,4 % goed aangepakt

Heers : 79,4 % goed aangepakt

PARKEERMOGELIJKHEDEN

Centrumsteden

Ook het parkeerbeleid in de meeste centrumsteden roept misnoegen op. Bart De Wever beloofde na de verkiezingen in 2012 dan wel dat de auto zijn plaats had in de stad, toch is meer dan de helft van de Antwerpenaars ontevreden over de parkeermogelijkheden. Gelijkaardige cijfers zijn er evenwel ook voor de ploeg rond de rode burgemeesters Daniël Termont in Gent en Renaat Landuyt in Brugge. En dat het nog erger kan, bewijzen Oostende en Hasselt, waar telkens meer dan 6 op de 10 inwoners ontevreden zijn over de aanpak van hun bestuur.

Slechts in drie centrumsteden wordt het parkeerbeleid van de laatse zes jaar overwegend positief onthaald. Dat zijn opnieuw het Mechelen en Kortrijk van de blauwe burgemeesters Somers en Van Quickenborne en het Roeselare van CD&V-burgemeester Kris Declercq.

Flop 3 Vlaanderen

Temse : 73,5 % slecht aangepakt

Halle : 69,0 % slecht aangepakt

De Panne : 67,9 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Lo-Reninge : 80,8 % goed aangepakt

Sint-Lievens-Houtem : 78,4 % goed aangepakt

Kinrooi : 76,7 % goed aangepakt

VERKEERSVEILIGHEID

Centrumsteden

De objectieve cijfers mogen dan misschien iets anders bewijzen, enkele centrumsteden krijgen duidelijk een negatieve score op het vlak van verkeersveiligheid. Dat is met name het geval in Antwerpen en Turnhout, waar bijna de helft van de inwoners zegt dat het stadsbestuur het slecht heeft aangepakt. In Oostende en Sint-Niklaas zijn de meningen iets meer verdeeld, maar ook daar geven meer bewoners een negatieve dan een positieve score.

In de meeste steden kleurt de kaart echter wel groen.Vooral de hoge score van het Kortrijkse stadsbestuur springt daarbij in het oog.

Flop 3 Vlaanderen

Bever : 70,3 % slecht aangepakt

Grobbendonk : 56,6 % slecht aangepakt

Zelzate : 56,0 % slecht aangepakt

Top 3 Vlaanderen

Kuurne : 77,0 % goed aangepakt

Bredene : 74,6 % goed aangepakt

Zomergem : 73,7 % goed aangepakt

HOE GRAAG WOONT U IN UW GEMEENTE?

Centrumsteden

We vroegen alle Vlamingen ook hoe graag ze in hun gemeente wonen en vergeleken dat met de score die ze aan het begin van de bestuursperiode gaven. Dat levert een bijzonder verdeeld beeld op in de centrumsteden. In Antwerpen, Gent, Leuven en Hasselt is er weinig evolutie de laatste 6 jaar. De inwoners geven er vandaag een gelijkaardige score als in 2013.

In Mechelen, Kortrijk, Roeselare, Aalst en Genk is de tevredenheid dan weer gestegen onder de huidige bewindsploeg.

Maar in Oostende, Turnhout, Brugge en Sint-Niklaas zeggen de bewoners dat ze nu over het algemeen minder graag in hun stad wonen dan in 2013.

Flop 3 Vlaanderen

Boom : 5,8 /10

Temse : 6,4 /10

Zaventem : 6,5 /10

Top 3 Vlaanderen

Wortegem-Petegem : 9,1 /10

Vorselaar : 9,1 /10

Koekelare : 9,1 /10

Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 7 september en 1 oktober bij 66.634 Vlamingen, geselecteerd uit het iVOX-onderzoekspanel en het Mediahuis-adressenbestand, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding, en herwogen naar politieke voorkeur. Waar mogelijk wordt vergeleken met de score van een jaar na de vorige verkiezingen (2013) en halverwege de legislatuur (2015). De resultaten geven de mening van de inwoners weer en gaan telkens over het bestuur dat op dat moment aan de macht was.