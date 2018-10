Portugese minister van Defensie stapt op na schandaal over gestolen legermateriaal

De Portugese minister van Defensie heeft ontslag genomen na een schandaal rond gestolen legermateriaal. José Alberto Azeredo Lopes ontkent wel elke betrokkenheid maar wil niet dat het Portugese leger schade ondervindt en zet daarom een stap opzij. Dat melden Portugese media vrijdag.

In juni 2017 drongen onbekenden binnen in een wapendepot van het Portugese leger in Tancos, in het centrum van het Zuid-Europese land. Ze gingen aan de haal met onder meer 150 handgranaten, 44 antitankraketten en 18 traangasgranaten. Zowat het volledige gestolen wapenarsenaal werd later, na een anonieme tip, teruggevonden op een braakliggend terrein zo’n 20 kilometer verwijderd van het wapendepot.

Eind september werden toplui van de Portugese militaire politie en de Portugese gendarmerie opgepakt omdat ze verdacht worden onder één hoedje te hebben gespeeld met de daders van de diefstal. Het gesloten wapenarsenaal werd zo gerecupereerd en de dieven zouden zo uit de handen van de gerechtelijke autoriteiten gebleven zijn.

Volgens de Portugese media zou één van de toplui van de militaire politie tijdens zijn ondervraging bevestigd hebben dat het ministerie van Defensie een rapport ontvangen heeft over de operatie om het wapenarsenaal terug te vinden.

Minister José Alberto Azeredo Lopes zette deze week een stap opzij. Hij wil daarmee vermijden dat de “Portugese strijdkrachten verzwakt geraken door politieke aanvallen”. “Maar ik ontken ten stelligste dat ik op de hoogte ben gebracht van een operatie die erop gericht was om de daders van de diefstal te beschermen”, benadrukte hij.

