N-VA-kopstuk na speech bij Turkse zakenclub: “Je kan moeilijk de hele zaal screenen”

Antwerpen - Antwerps N-VA-kopstuk Annick De Ridder heeft zich vrijdagavond in Terzake verdedigd voor de lezing die zij en haar partijgenote Sevilay Altintas gaven bij een Turkse zakenclub, gelinkt aan de beruchte organisaties Grijze Wolven en Milli Görus. “Wij waren uitgenodigd door een neutrale en objectieve organisatie van Turkse ondernemers. Je kan natuurlijk moeilijk de hele zaal screenen, maar het belangrijkste is de boodschap die je daar brengt.”

De Antwerpse N-VA-kandidaten Annick De Ridder, tweede op de gemeenteraadslijst, en Sevilay Altintas, tiende plaats, hebben een lezing gegeven bij een zakenclub uit de Turkse gemeenschap die banden heeft met de gecontesteerde organisaties Milli Görus en Grijze Wolven. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

De Ridder benadrukte vrijdagavond in Terzake dat beide N-VA-kandidaten niet op de hoogte waren van de banden met Grijze Wolven of Milli Görus. “We kregen een uitnodiging van een neutrale en objectieve organisatie van Turkse ondernemers. Maar je kan natuurlijk moeilijk de hele zaal screenen”, zei ze. “Sevilay Altintas heeft het de laatste maanden zwaar te verduren gekregen vanuit de Turkse gemeenschap. Sommige mensen - door links opgejaagd - horen heel wat leugens over onze partij, en bepaalde kandidaten krijgen heel wat haatboodschappen te horen. Als je de kans krijgt om dat allemaal uit te leggen, dan grijp je die met beide handen.”

Voor het Vlaams parlementslid is vooral de inhoud van de lezing belangrijk. “Ik zou mijn verhaal daar opnieuw brengen, het rechtlijnige verhaal van rechten en plichten, van Nederlands als bindmiddel in de samenleving, dat we altijd brengen. Dat is het belangrijkste. Er is ook nog een verschil met de linkerzijde, dat daartegen aanschurkt en mensen van de Grijze Wolven op hun lijsten zet. Dat doen wij niet.”

“Wat mij een beetje stoort aan het verhaal van De Morgen, is dat er tot gisteren voor hen totaal geen probleem was met linkse partijen met Grijze Wolven op de lijst. Als wij dan gaan spreken voor een organisatie die neutraal en objectief is, dan is dat plots een probleem. Laat mij toe dat toch wat hypocriet te vinden op enkele dagen van de verkiezingen.”

De nationale N-VA-afdeling maakte vorige week nog een eigen reportage, waarin ze een aantal lokale kandidaten van onder meer CD&V en Open Vld ontmaskert als sympathisanten van de extreemrechtse Grijze Wolven.

