Roberto Martinez zet Dries Mertens in de kijker: “Hij speelde zijn beste interland onder mijn bewind”

Bondscoach Roberto Martinez was een tevreden coach na de moeizame 2-1-zege tegen Zwitserland. De Spanjaard had uiteraard lof voor Romelu Lukaku maar blies, tegen zijn gewoonte in, de loftrompet over één speler: Dries Mertens.

“Lukaku een legende?”, herhaalde de bondscoach de vraag. “Dat moeten jullie bepalen. Maar hij scoort als een trein. Ik wil even ook Dries Mertens in de kijker zetten. Hij speelde zijn beste interland onder mijn bewind. Hij verdient veel lof. Hij was overal en was de bezieler van deze zege tegen een moeilijke ploeg.”

De bondscoach had ook lof voor de Zwitsers. “Een heel goed team maar we lieten ze in de eerste helft te veel in hun spel komen. We speelden onder ons niveau. Dat had niets te maken met wat het Belgisch voetbal de jongste dagen meemaakte. Dat heeft onze prestatie niet beïnvloed. Na de rust was het beter. We hadden meer kunnen scoren. Voor mij was de mentaliteit heel belangrijk. We hebben die winnaarsmentaliteit en dat hebben we getoond.”