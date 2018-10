Strijd om hoederecht lag aan basis van moord op Sara: ex bekent en sleurt ouders mee in zijn val

Geel -

Er is een doorbraak in de moordzaak van Sara Laeremans (21) uit Geel. De mama van twee peuters werd bijna een jaar geleden met geweld omgebracht in haar appartement. De zaak zat al die tijd muurvast maar na een ultieme oproep tot ­getuigen in het opsporings­programma Faroek zijn de daders nu toch gevat. Het gaat om de ex-man en zijn ouders. Ze zijn alle drie aangehouden.