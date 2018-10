Elon Musk wil likeur Teslaquila op markt brengen

Tesla-baas Elon Musk belooft dat er binnenkort daadwerkelijk een likeur genaamd Teslaquila op de markt komt. Daarmee zou een eerdere 1-aprilgrap waarheid worden. De merknaam Teslaquila is inmiddels al vastgelegd, met daarbij de intentie om deze te gebruiken. Dat betekent concreet dat het product nog moet gemaakt worden.

Teslaquila wordt in het bericht als een agavelikeur beschreven. Musk plaatse op Twitter een afbeelding van hoe de fles van de likeur er grofweg uit zal ien.

In april postte Musk een tweet waarin hij meldde dat de maker van elektrische auto’s op een faillissement afstevende. Musk was daarbij volgens het bericht en de foto bedwelmd gevonden. Hij lag uitgeteld tegen een Tesla Model 3 en was omgeven door flessen met Teslaquila.

De dag daarop verloor Tesla dik 5 procent aan beurswaarde omdat klaarblijkelijk niet iedereen de grap had begrepen. (belga)