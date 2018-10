6.000 foto’s om drie kwartier gruwel te verwerken: slachtoffer 22/3 maakt portretten van allochtonen in Antwerpen

Antwerpen -

Ze ontsnapte op 22 maart 2016 op een paar seconden na aan de tweede bom in de vertrekhal van Zaventem. Drie kwartir waakte ze over een stervende Chinese jongen. Meer dan twee jaar later heeft ze nog steeds angstaanvallen en ­gruwelijke dromen. Maar de nachtmerries zijn op de terugweg. Dankzij wildvreemde mensen die Ingeborg Selleslags (52) op straat in Antwerpen aanspreekt om te portretteren. Allochtonen vaak. Moslims soms. “Hun hartelijkheid heeft me gered.”