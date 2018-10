Melania reageert op geruchten over affaires van Trump: “Ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd”

Melania Trump heeft tijdens een interview voor het eerst gereageerd op de geruchten over haar ontrouwe echtgenoot. De first lady wond er geen doekjes om en deed alle verhalen af als roddels.

“Tussen mijn man en mij gaat alles goed”, was het antwoord van Melania Trump toen ze de vraag kreeg of ze nog van haar man houdt. “Media roddelen graag en wat ze vertellen is niet altijd correct.”

Ook de geruchten over de buitenechtelijke relaties van president Trump wuifde ze weg. “Dat is geen zorg van mij en ik ben daar niet mee bezig”, zei ze. “Ik ben een moeder en een first lady. Ik heb veel belangrijkere zaken aan mijn hoofd. Ik heb andere prioriteiten.”

Ook Donald Trump zelf ontkent dat hij buitenechtelijke affaires heeft gehad. Pornoster Stormy Daniels en het voormalige Playboy-model Karen McCougal beweren dat ze wél een affaire hadden met Trump toen hij al met Melania getrouwd was.

Het interview is afgenomen toen de first lady op rondreis was in Afrika. In een eerder fragment zei ze al dat ze een van de meest gepeste personen ter wereld is.

