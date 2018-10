Nee toch? Thomas Vermaelen moet geblesseerd het veld verlaten tegen Zwitserland

Wat een tegenvaller voor Thomas Vermaelen. De centrale verdediger moest vrijdag geblesseerd van het veld in de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Zwitserland.

Een zoveelste blessure voor Vermaelen. De verdediger van Barcelona greep ruim een kwartier voor affluiten, bij een 1-0 stand, naar de rechtse hamstrings. Een plek waar hij eerder al vaker last van had. Vermaelen deed meteen teken voor een wissel, stond recht en liep vloekend van het veld recht te spelerstunnel in.

Het is namelijk een slecht moment voor Vermaelen om een blessure op te lopen. Na een moeilijke seizoensstart stond Vermaelen de voorbije drie speeldagen in La Liga twee keer in de basis bij Barcelona. Concurrent Samuel Umtiti kampt bovendien met een knieblessure en dus lagen er kansen op speelminuten. Tot overmaat van ramp maakte Zwitserland niet veel later gelijk.

De verdediger liep zijn blessure op bij een onschuldige terugspeelbal op Thibaut Courtois. “Vermaelen voelde meteen iets aan de rechterhamstring. In de eerstvolgende 48 uur zal er een scan genomen worden”, bevestigde bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd.