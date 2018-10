Miljardair sponsort prestigieuze expo voor Vlaamse kunstenaar

Met 23 miljard euro op zijn bankrekening hoort François Pinault (82) tot de dertig rijkste mensen ter wereld. Zijn collectie hedendaagse kunst kan zich meten met die van de grootste musea, én: hij is grote fan van de Belgische kunstenaar Luc Tuymans. De liefde van de Fransman voor het werk van de Antwerpenaar gaat zo ver dat hij nu zelfs een grote solotentoonstelling op poten zet voor Tuymans tijdens de Biënnale van Venetië.

“Veel rijke mensen hebben kunstadviseurs en aankopers. Niet zo bij François Pinault. Die laat zich persoonlijk naar Antwerpen overvliegen om in het atelier van Luc Tuymans zelf de nieuwste werken te ­inspecteren”, vertelt Frank Demaegd van Zeno X, de galerie waarmee Luc Tuymans al bijna dertig jaar samenwerkt. “De man is niet alleen ­kapitaalkrachtiger dan veel musea, hij heeft ook nog eens een uitstekende smaak.”

Zijn immense collectie ­hedendaagse kunst, van Pablo Picasso tot Jeff Koons, wil de miljardair ook delen met de wereld. Begin deze eeuw opende hij in Venetië al twee musea in het voormalige ­douanegebouw Punta della Dogana en in het Palazzo Grassi. En in dat laatste ­Venetiaanse paleis zou Tuymans nu mogen exposeren.

Het geld dat nodig is voor zo’n prestigieuze solotentoonstelling, is maar een peulschil voor François Pinault. Volgens zakenblad Forbes staat de man op de 30ste plaats in de lijst van de rijkste mensen ter wereld. Hij stichtte in 1963 zijn eigen bedrijf Kering en vergaarde zijn fortuin oorspronkelijk in de houthandel en de sector van de bouwmaterialen. Later begon hij zich meer en meer te focussen op de markt van de luxegoederen. Zo heeft de Kering-groep momenteel verschillende grote merken in haar portefeuille: denk aan Saint Laurent, sportkledij Puma en veilinghuis Christie’s.

Wederzijds respect

In de late jaren 90 maakt de Franse zakenman kennis met Luc Tuymans. “François ­Pinault is meer dan een zuivere zakenrelatie. Onze band is intiemer”, zegt Tuymans zelf over zijn belangrijkste verzamelaar, die zeker al een twintigtal werken van hem kocht. Vaak voor een bedrag boven het miljoen euro. “Het begon met een gesprek over mijn werk in de galerie, daarna kwam een lunch en een eerste atelierbezoek. We bleven elkaar sindsdien geregeld ontmoeten. Zijn passie voor mijn werk is in de loop der ­jaren alleen maar gegroeid, net als mijn respect voor hem.”

Tuymans is naar eigen zeggen enorm opgezet met de vraag van zijn verzamelaar-vriend om een tachtigtal werken tijdens een expo tentoon te stellen in zijn palazzo in Venetië. Een paleis met een rijke geschiedenis. De grootste kunstenaars stelden daar al hun werken voor, en ­Tuymans treedt met die expo in de voetsporen van onder anderen Damien Hirst. Het is weer een belangrijke stap in de carrière van Tuymans, na eerder al een passage in de Londense kunsttempel Tate Modern en na aankopen door het MoMA in New York. ­Galeriehouder Frank Demaegd durft het nog scherper te stellen. “Dit is waanzinnig belangrijk. Luc kan zijn ­oeuvre tonen op de Biënnale van Venetië: het belangrijkste moment en de belangrijkste plaats in de kunstwereld.”