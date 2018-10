Vader spreekt na twintig jaar voor het eerst over gruweldood zoontje: “Ik voel me in de steek gelaten door de politie”

Afgelopen week werd een verdachte opgepakt voor een 26 jaar oude moord, een zogenaamde cold case. Een succes voor de onderzoekers, maar de lijst onopgeloste moorden blijft groot. Een van die andere cold cases is de gruwelijke moord op de 10-jarige Puia Marinescu in 1999. Bijna twintig jaar later spreekt de vader van Puia voor het eerst.