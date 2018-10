Na drie jaar strijd is Nico eindelijk samen met 39 jaar jongere Kameroense bruid: “Hoezo schijnhuwelijk? Rosalie is de vrouw van mijn leven”

Heusden-Zolder -

In mei 2015 weigerde de gemeente Heusden-Zolder het Kameroense huwelijk van Nico Vandeput (66) en zijn vrouw Rosalie Abomo (27) over te schrijven in de registers van de bevolking. De reden? Het zou gaan om een schijnhuwelijk. Na een uitspraak van het Hof van Beroep heeft het koppel toch zijn slag thuisgehaald. “Maar het heeft me wel zo’n 50.000 euro en een lijdensweg van drieënhalf jaar gekost”, zegt Vandeput.