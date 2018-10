Eén jaar na de verplichte sluiting: "Van Olmense Zoo een modeldierentuin maken lukt niet op een-twee-drie”

Balen -

Exact een jaar geleden is het dat het nieuws van de onwaarschijnlijke sluiting van de Olmense Zoo insloeg als een bom. Op 11 oktober 2017 trok Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de vergunning van de Kempense dierentuin in. Wij brengen een jaar later nog eens een bezoekje om te zien wat er sindsdien veranderd is.