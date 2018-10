REACTIES. Eden Hazard: “We kunnen niet altijd met 4-0 of 5-0 winnen”

De Rode Duivels hebben na hun eerste ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de Nations League. Zwitserland ging met 2-1 voor de bijl in Brussel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Het was geen gemakkelijk wedstrijd”, aldus kapitein Eden Hazard.

“Dan is de overwinning uiteindelijk het belangrijkste. Vooral de eerste helft was zeer moeilijk. Het is ook een goede ploeg met sterke spelers. We hebben niet veel kansen gekregen maar wel twee doelpunten kunnen scoren. Dat is goed voor ons. De perceptie is ook niet altijd juist. We winnen vaak met 4-0 of 5-0 maar dat kan niet altijd. Er rest ons nog werk? Ja, in Zwitserland en voor het EK en zelfs thuis”, lachte Hazard.

Courtois: “Tegengoal was niet nodig”

Thibaut Courtois hield zijn netten niet schoon. “Een tegengoal? Ja, dat is geleden van Frankrijk hé. Het was onze eigen fout. Ze hebben zo twee keer gescoord tegen IJsland. Deze fout was dus niet nodig, maar het was een goed doelpunt van hen. We hebben op het WK echter getoond dat deze groep mentaal sterk is. We wilden deze wedstrijd winnen en naar de Final Four gaan.”

“Dit was duidelijk geen oefenwedstrijd, het was een volwaardige partij. Er hing ook veel van af. Zij hebben ons pijn gedaan. Nu weten we wat beter kan dus dat is enkel positief. Mijn reddingen? Het waren niet zo’n moeilijke maar ik loste er een paar en was dan snel recht. Bij die penaltyfase had ik 100 procent de bal.”

Tielemans: “Niets aangetrokken van ‘Propere Handen’”

“Het is leuk winnen voor eigen publiek.” Net zoals het waarschijnlijk altijd leuk winnen is, Youri Tielemans. “Maar dit was leuker: de eerste thuismatch na het WK: die wil je winnen.” De middenvelder van Monaco begon bij afwezigheid van Kevin De Bruyne opnieuw in de basis. “Voor rust kon ik een paar keer vanop afstand schieten, maar we hebben pas na de pauze het verschil gemaakt. Zwitserland was een lastige tegenstander. We hebben karakter getoond door terug te vechten.” Over de operatie ‘Propere Handen’ kon Tielemans weinig kwijt. “We hebben er onze voorbereiding niet door laten beïnvloeden. We waren bezig met de match.”

Foto: BELGA

Witsel: “Sterke counters”

Axel Witsel vond Zwitserland een sterke tegenstander, echt wel sterk. “Voor rust hadden we moeite met hun hoge pressing, maar na de rust was er veel meer ruimte”, zei de middenvelder. “Onze tegenaanvallen waren heel sterk. Op basis van die tweede helft verdienen we deze zes op zes. We zijn favoriet om onze groep te winnen.”

“We hebben afgezien”

Bondscoach Roberto Martinez was zeer tevreden met de prestatie van zijn Duivels. “We hebben tegen een goed team gespeeld. Wat ik vooral onthou, is de mentaliteit. We hebben nooit laten blijken dat we de wedstrijd wilden weggeven. We hadden genoeg kansen om meer goals te scoren, maar we hebben ook getoond dat we kunnen afzien. De Zwitsers waren erg goed voorbereid, ze hadden van tactiek gewisseld. Wij pas in de tweede helft. We hebben onszelf kunnen meten.”

Uiteraard kwam er ook een vraag over de toekomst van Thierry Henry, die volgens L’Equipe maandag wordt voorgesteld als trainer van AS Monaco. “De concentratie en focus lag volledig bij België. Dat klinkt misschien cliché maar het is wel zo. We zullen wel zien. Hij heeft heel veel voor ons gedaan en ik ben trots op zijn werk bij de Rode Duivels”, aldus de Spanjaard.