Tientallen miljoenen schade: schoot de ene F-16 de andere aan flarden?

Het lijkt erop dat de F-16 die donderdag in vlammen opging op de luchtmacht­basis van Florennes onder vuur genomen is door een ander gevechtsvliegtuig. Zowel Defensie als het federale parket onderzoeken of een technicus per ongeluk het boordgeschut liet afgaan. De ­gevolgen waren desastreus: van één F-16 blijft niks over, een ­andere werd zwaar beschadigd. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro’s.

Ongeloof op veel gezichten bij de Belgische luchtmacht, toen donderdag op de luchtmachtbasis van het Waalse Florennes een F-16-gevechtsvliegtuig ineens ontplofte. Bij de brand geraakte ook nog een tweede toestel zwaar beschadigd, de schade loopt in de tientallen miljoenen euro’s.

Ongeloof, want als de eerste aanwijzingen kloppen, dreigt de oorzaak van de explosie voor de luchtmacht een ware pr-ramp te worden, om maar niet te zeggen een heuse ­Belgenmop. Volgens verschillende bronnen voerde een zogenaamde wapenmaker, een militair die wapensystemen onderhoudt, een technische inspectie uit aan de boordmitrailleur van een F-16 die in een onderhoudshangar stond. Tot ­ieders verbazing ging tijdens dat ­onderhoud één of meerdere schoten af, waarna de ­kogels van dit wapen met een zwaar kaliber zich in de gevulde ­kerosinetank boorden van een nabij geparkeerde F-16.

De gevolgen waren navenant: een zware explosie, gevolgd door een vuurzee, die het ­geparkeerde toestel volledig vernielde en ook nog een ­ander gevechtsvliegtuig zwaar beschadigde. Een militair liep ernstige gehoorschade op, een tweede is in shock afgevoerd.

Defensie zelf bevestigde noch ontkende vrijdag deze gang van zaken, evenmin als het ­federale parket. Dat laatste ­coördineert het onderzoek, ­gelet op de grote finan­ciële schade voor de staat. De F-16’s – hoewel bijna allemaal 30 jaar oud – kosten per exemplaar vele miljoenen ­euro’s.

Ook Edwin Lauwereins, vakbondsman van VSOA Defensie, wil niet vooruitlopen op het onderzoek. “Maar we waarschuwen al langer voor de ernstige leegloop binnen ­Defensie, waardoor steeds meer taken op de nek van het resterende personeel terechtkomen, met als gevolg een fors stijgende werkdruk.”

De commandant van de luchtmachtbasis vermoedt dat de ontploffing alleen een ­gevolg kan zijn van “een ­ongelofelijke samenloop van ­omstandigheden”, verklaarde kolonel Didier Polomé aan de Franstalige zender RTBF. Want ook bij onderhoudswerken gelden bijzonder zware veiligheidsprocedures, waardoor dit incident volgens hem “niet de fout van één persoon alleen kan zijn”.

Vóór aan een F-16 wordt ­gewerkt, moeten de wapensystemen uitgeschakeld zijn. ­Mogelijk is dat niet gebeurd.