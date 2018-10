ANALYSE. Hoe moeizaam het ook loopt, er staat altijd één van de talentrijke Duivels op om het verschil te maken

Het begint redelijk hallucinant te worden. Romelu Lukaku is gewoon onmisbaar voor de Rode Duivels. De spits van Manchester United, bij zijn club niet aan zijn meest productieve periode bezig, beslist tegenwoordig elke wedstrijd voor de Belgen. Weer twee goals. Hij zit nu aan 22 goals in zijn jongste 18 interlands. Geen enkele speler in de wereld haalt dat gemiddelde. De helft van zijn 45 doelpunten dus. Voor de eerste 23 had hij 60 wedstrijden in het nationale shirt nodig. Of hoe een scoremachine een steeds hoger toerental haalt.