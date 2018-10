Romelu Lukaku alweer aan het kanon voor de Rode Duivels: het begint stilaan indrukwekkend te worden

De Rode Duivels hebben Zwitserland verslagen met 2-1. De Belgen starten de Nations League dus met een zes op zes. Romelu Lukaku scoorde beide doelpunten voor ons land en zit nu aan 45 doelpunten voor de nationale elf. Indrukwekkend en dat viel ook op Twitter te merken.

Romelu Lukaku has now scored 21 goals in his last 18 appearances for Belgium.



• 1 hat-trick

• 6 braces



Belgium's most lethal weapon. ?? pic.twitter.com/76LtIWZ5yO — Squawka Football (@Squawka) 12 oktober 2018

27 goals in his last 28 internationals.@RomeluLukaku9 levels up for Belgium ?????? pic.twitter.com/ynGvAaBk9o — B/R Football (@brfootball) 12 oktober 2018

Romelu Lukaku has now scored 2+ goals in 8 of his last 18 games for Belgium:



?????? vs. Gibraltar

???? vs. Mexico

???? vs. Saudi Arabia

???? vs. Costa Rica

???? vs. Panama

???? vs. Tunisia

???? vs. Iceland

???? vs. Switzerland



*Brace* yourself… pic.twitter.com/3PtKlciaXR — Squawka Football (@Squawka) 12 oktober 2018

The international goals keep on coming for Lukaku ????



He added two more in Belgium's 2-1 win today against Switzerland ?? pic.twitter.com/2TTdgOj6FF — FOX Soccer (@FOXSoccer) 12 oktober 2018