Het Antwerpse gerecht heeft cafébaas Thomas T. in verdenking gesteld van handel in, en aanmaak van verdovende middelen. T., de eigenaar van bar Continu in de Mechelsesteenweg, runde in Aartselaar een hypermoderne cannabisplantage van 3000 planten. Pikant detail: bar Continu was zowat de stamkroeg van het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie.