Twee dagen na ‘De Bom’ zitten fans met wrang gevoel, maar: “Welke Belg heeft nooit iets in het zwart gedaan?”

Na twee dagen van stank in het voetbal waartegen geen neusknijper was opgewassen, werd er gisteren zowaar weer gevoetbald in ons land. En meteen door onze kroonjuwelen, de Rode Duivels. De voetbalwereld verzamelde met 40.000 murw geslagen fans in het Koning Boudewijnstadion. We gingen de schade opmeten.“Ons voetbal laten we ons niet afpakken.”