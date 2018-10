Mulder vs Mulder: “Zo’n ploeg als België nu heeft Nederland nooit gehad”… “Schei toch uit, Youri!”

“Voetbal is een praatsport.” Youri Mulder (49) meent het. Zet hem tegenover zijn vader Jan (72) en je kan niet anders dan het geloven. Dan gaan de twee Nederlandse analisten met Belgisch bloed nogal tekeer tegen elkaar. Voordat de bom viel op het Belgische voetbal hebben ze het over de België-Nederland van dinsdag, over Ronald Koeman, over de ‘high intensity runs’ van Messi... “Zij die zeggen dat ze hun televisie uitzetten als ze analisten horen, zetten hem dan juist aan.”