Ook sportief slecht nieuws voor KV Mechelen: Berrier staat drie maanden extra aan de kant

Slecht nieuws voor Franck Ber­­­rier (34). De Franse middenvelder van KV Mechelen blijft nog minstens drie maanden op non-actief staan wegens een probleem aan het hart.

Ber­rier onderging afgelopen week uitgebreide tests om na te gaan in hoeverre zijn hart was hersteld van de gevolgen van een virale infectie op de hartspier. Het onderzoek toonde aan dat de pomp­capaciteit van zijn hart nog niet voldoende is hersteld om aan topsport te kunnen doen.

Eind oktober gaat Ber­rier wel nog op consultatie bij cardioloog Brugada voor een second opinion. De kans is erg groot dat de eerste diagnose daar bevestigd wordt en dat Ber­rier minstens tot eind ja­nuari verplicht op rust wordt gezet.