De kogel is door de kerk: Thierry Henry verlaat Rode Duivels en trekt voor drie jaar naar AS Monaco

De kogel is door de kerk: ­de Rode Duivels zijn hun bekendste assistent kwijt. Thierry Henry (41) wordt de nieuwe trainer van AS Monaco. De Fransman tekent bij de ploeg waar hij als speler zijn carrière begon een contract voor drie seizoenen. Dinsdag tegen Nederland zit hij al niet meer op de Belgische bank.

Het hing de lucht dat Thierry Henry zijn termijn als assistent van bondscoach Roberto Martinez niet zou uitdoen. Hij sloeg eerder al voorstellen van Bordeaux en Aston Villa af. Die verwachting is uiteindelijk toch uitgekomen. De Fransman zou met Julien Stephan – huidig beloftencoach van Rennes – zelfs al een assistent hebben aangesteld. Maandag wordt hij voorgesteld als opvolger van Leonardo Jardim. Voor Henry wordt het vooral een symbolische start: zijn eerste job als trainer is bij de club waar hij zijn spelerscarrière begon.

In Monaco vindt de gewezen topspits Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli terug.

“Natuurlijk is hij een goede trainer”, zei Tielemans gisteren na de wedstrijd. “We hebben er tijdens de wereldbeker allen veel van opgestoken. Is het nu al officieel? Tekende hij voor drie jaar? Allez vooruit!”

Bondscoach Roberto Martinez ziet de ene na de andere pion uit zijn technische staf wegvallen. Onmiddellijk na het WK verliet Graeme Jones de Rode Duivels. Drie weken geleden maakte technisch directeur Chris Van Puyvelde bekend dat hij in China gaat werken. Nu verlaat ook Thierry Henry, de afgelopen zomer van T3 naar T2 gepromoveerd, de entourage rond de nationale ploeg.

“The last man standing”, zei bondscoach Martinez. “Ach, dat gebeurt als je in een voetbalbond van een land zit dat nog altijd groeit. Ik kan hier geen slecht woord over zeggen. Als het nu niet was, dan over zes maanden of over een jaar. Thierry was klaar voor een club en heeft nu zijn keuze gemaakt. Dit zorgt helemaal niet voor een slecht gevoel. Integendeel. Ik ben blij voor hem. Wij als Belgische voetbalbond wensen Henry veel succes.”

Zes weken geleden trok de bond met de jonge en onervaren Schot Shaun Maloney (35) al een nieuwe T3 aan. Voor de functie van T2 gaat de bond op zoek naar een meer ­ervaren assistent. “Eerst nog even de wedstrijd van dinsdag tegen Nederland afwerken”, ­aldus de bondscoach.