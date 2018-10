Paul Put staat na winst met Guinee weer stapje dichter bij kwalificatie voor Africa Cup

Het nationale elftal van Guinee, gecoacht door Paul Put, heeft een goede zaak gedaan met het oog op kwalificatie voor de eindfase van de Africa Cup. Guinee won vrijdag in groep H van de kwalificatieronde met 2-0 van Rwanda (rust: 1-0).

Dankzij een strafschopdoelpunt van Kamano (36.) en een goal van Ibrahima Cissé pakt Guinee negen op negen en is het alleen leider in de poule. Dinsdag moeten de Guineeërs naar Rwanda. Bij winst is het team van Paul Put zeker van een ticket voor de Africa Cup of Nations (CAN), die in 2019 van 15 juni tot 13 juli in Kameroen plaatsvindt.

Groep H:

Ivoorkust - Centraal-Afrikaanse Republiek 4-0

Guinee - Rwanda 2-0

Stand W G D V dv dt ds Ptn

1. Guinee 3 3 0 0 6 2 4 9

2. Ivoorkust 3 2 0 1 8 4 4 6

3. Centraal-Afrikaanse Republiek 3 1 0 2 2 6 -4 3

4. Rwanda 3 0 0 3 2 6 -4 0