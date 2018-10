De ultieme analyse voor uw gemeente: zo stemde u vorige keer en dit staat er nu op het spel

Een gele golf die over Vlaanderen trok. Zo zullen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 herinnerd worden. Zes jaar geleden slaagde N-VA er voor het eerst in om burgemeesters te leveren in Vlaanderen. De partij haalde in 44 gemeenten de sjerp binnen. CD&V bleef echter de hofleverancier met 130 burgemeesters verspreid over heel Vlaanderen. Open VLD was goed voor 45 burgervaders, en SP.A voor 26. Maar in zes jaar kan er uiteraard veel veranderen. Hoe liggen de kaarten in uw gemeente en wat staat er op het spel? U leest het hier.

Slaande ruzies en burgemeesterswissels of een vlotte samenwerking en veel realisaties? Hoe staat jouw gemeente er aan de vooravond van de verkiezingen voor? Klik op onderstaande kaart en lees wat er zondag - en de volgende zes jaar - in jouw gemeente en in Brussel op het spel staat.

Bekijk hieronder de volledige verkiezingsuitslag van 2012 voor jouw gemeente, samen met alle kandidaten die opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.