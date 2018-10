“Zwarte weduwe van de jihad” en Shariah4Belgium-kopstuk opgepakt voor repatriëring

Twee grote namen in jihadkringen wachten in een gesloten centrum op hun repatriëring naar Marokko. Het gaat om Malika El Aroud, de beruchte “zwarte weduwe van de jihad”, en Kamal Affetat, het Shariah4Belgium-kopstuk dat de juffen van kleuterschool De Blokkendoos bedreigde. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beroept zich daarvoor op de verstrengde vreemdelingenwet, die stelt dat buitenlanders die een gevaar vormen voor onze samenleving zonder veroordeling uitgewezen kunnen worden.

Of beiden ook effectief op het vliegtuig worden gezet, valt af te wachten, aldus de kranten. Ze kunnen nog in beroep gaan, en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verhinderde de voorbije maanden meerdere uitwijzingen naar Marokko, omdat daar een risico bestaat op foltering.

Malika El Aroud is de weduwe van de man die de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde in een zelfmoordaanslag twee dagen voor 9/11. Massoud was de leider van het verzet tegen de taliban en zijn moord wordt in verband gebracht met de aanslagen in New York. El Aroud werd in 2009 veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze deel uitmaakte van een Brusselse terroristische cel. Eind vorig jaar werd haar de Belgische nationaliteit afgepakt.