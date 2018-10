“Vergissing piloten veroorzaakte bijna ergste vliegramp ooit”

Op 7 juli vorig jaar is op het nippertje de mogelijk ergste vliegramp uit de geschiedenis vermeden, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse transportwaakhond NTSB. Piloten van Air Canada hadden er per vergissing een baan waar vier lijnvliegtuigen stonden te wachten om op te stijgen, aangezien als hun landingsbaan.

“Op slechts enkele meters werd een ramp vermeden, die zonder twijfel de zwaarste ooit in de luchtvaartgeschiedenis zou zijn”, aldus vicevoorzitter Bruce Landsberg van de NTSB.

De Airbus A320 van Air Canada, met zo’n 140 personen aan boord, kreeg iets voor middernacht de toestemming om te landen op San Francisco. Maar in plaats van de piste 28-rechts te gebruiken, landden de piloten op taxiway C, waar op dat moment vier lijnvliegtuigen stonden te wachten om op te stijgen. De Airbus kwam tot op twintig meter van de grond, toen de piloten de andere vliegtuigen opmerkten en hun toestel optrokken. Bij het incident raakte niemand van de 135 passagiers of vijf bemanningsleden gewond.

Het onderzoeksrapport van de Amerikaanse transportwaakhond legt de verantwoordelijkheid bij de piloten, die de NOTAM-berichten (bestemd voor het vliegend personeel) voor en tijdens de vlucht te weinig hadden geraadpleegd. Daardoor wisten ze niet dat de gebruikelijke landingsbaan 28-links vanaf 23 uur gesloten was. De kapitein van het toestel gaf achteraf toe beide pistes door elkaar te hebben gehaald.