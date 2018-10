Oom Mogi Bayat reageert: “Al lang gezien dat hij de pedalen aan het kwijtraken was”

“Operatie Propere Handen” zal ook in de familie Bayat voor ontsteltenis gezorgd hebben. Mogi Bayat zit immers nog altijd in de cel nadat hij woensdag werd opgepakt op verdenking van financiële fraude. Zijn oom Abbas Bayat, ex-voorzitter van Sporting Charleroi, is alvast niet verbaasd. “Dat hij zijn licentie als makelaar al verkreeg toen hij nog algemeen directeur was bij Charleroi, spreekt boekdelen”, zegt hij over zijn neef bij Le Soir.

Mogi Bayat werd in 2003 aangesteld als algemeen directeur bij Charleroi, waar Abbas Bayat toen nog voorzitter was. Die functie bekleedde Mogi tot 2010, toen oom Abbas hem aan de deur zette na een meningsverschil rond ontslagen coach Jacky Mathijssen en omwille van zijn gedrag. “Ik zag al lang dat hij de pedalen kwijtraakte”, vertelt Abbas Bayat aan Le Soir. “Dat hij nog tijdens zijn ambt als algemeen directeur al een makelaarslicentie had verworven, heb ik pas later ontdekt. Hij is iemand die in het leven mikt op succes, met geld en macht.”

“Voetbal is een gecorrodeerde, giftige omgeving”, vertelde de ex-voorzitter van Charleroi ook in het exclusieve interview. “Om niet te zeggen corrupt. Ik realiseerde me dat al snel toen ik in 2000 Charleroi overnam. Al van in het begin zijn daar zaken voor mij verborgen gehouden, die ik uiteindelijk ontdekte door zelf de kasten te openen.” Abbas Bayat liet het eigenaarschap van de club in 2012 over aan Fabien Debecq, de huidige voorzitter. Mehdi Bayat, de broer van Mogi, is momenteel algemeen directeur bij de club.