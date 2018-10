Moeder gebruikt eigen lichaam als schild om 4 maanden oude dochtertje te beschermen tegen de hagel

Na een gezellig dagje op stap met haar vier maanden oude dochtertje en haar oma was Fiona onderweg naar huis in het Australische Kingaroy (Brisbane) toen het plots begon te regenen. Die regendruppels veranderden in geen tijd in hagelbollen, die met zo’n kracht naar beneden kwamen dat ze de achterruit van Fiona’s wagen vernielden. Omdat haar kindje op de achterbank zat, twijfelde de 23-jarige moeder geen seconde. Ze deed haar gordel los, sprong uit de wagen en gebruikte haar eigen lichaam als schild om haar dochter te beschermen. Nu staan haar armen en haar rug vol met blauwe plekken. “Het belangrijkste is dat we nog leven.”

Fiona had het weerbericht donderdag niet gezien en had er dus helemaal geen idee van dat er een “superstorm” op til was toen ze naar huis reed na een uitstapje naar een koffiezaak. De 23-jarige moeder maakte zich dus ook geen zorgen toen het begon te regenen. Tot het plots verergerde. “Het begon zo erg te regenen dat ik niets meer kon zien”, aldus de Australische. “Ik kon de wegmarkeringen niet meer zien, dus ik besloot om me aan de kant van de weg te zetten, mijn mistlichten op te zetten en te wachten tot het ergste voorbij was.”

Na de regen kwam echter geen zonneschijn, maar hagel. Stevige hagelbollen vielen met bakken uit de lucht en vernielden zelfs de achterruit van Fiona’s wagen. “Ik kon mijn dochtertje zien, maar niet horen, ook al was ze aan het schreeuwen. Zo’n lawaai veroorzaakte de hagel.” Zonder na te denken stapte de 23-jarige uit haar wagen om op de achterbank te springen en haar lichaam boven dat van haar vier maanden oude dochtertje te plaatsen. Als schild.

Toen ook de ruit aan de kant van haar grootmoeder het begaf, legde Fiona haar dochtertje vooraan in de wagen. Aan de pedalen. “Het was de enige veilige plek die ik kon vinden. Erna heb ik geprobeerd om mijn oma te redden. Het was zo’n beangstigend moment, maar er was geen tijd om bang te zijn.”

Foto: AP

Fiona liep blauwe plekken op over haar hele lichaam: haar rug en armen staan vol, zo is te zien op foto’s die ze op Facebook plaatste. “Maar op het eind van de dag is het allerbelangrijkste dat we overleefd hebben”, getuigt de vrouw. “Een auto kan worden vervangen en blauwe plekken genezen wel. We zijn allemaal veilig nu, dat telt.”

“Rij nooit tijdens hagelstorm”

“Ik heb mijn lesje wel geleerd”, besluit Fiona, die haar verhaal gebruikt om anderen te waarschuwen. “Rij nooit tijdens een hagelstorm. Bijna al onze ruiten werden vernield. Wees alstublieft voorzichtig tijdens het stormseizoen.”